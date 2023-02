Premier League: Manchester City accusato di numerose violazioni delle regole finanziarie

Dopo un'indagine andata avanti per quattro anni, il Manchester City è stato accusato dalla Premier League di aver commesso numerose violazioni delle regole finanziarie del campionato. Tra le sanzioni possibili ai danni della squadra di Pep Guardiola, c'è anche una penalizzazione in termini di punti in questa stagione, nel caso in cui le accuse venissero confermate. Lo si apprende da un comunicato ufficiale apparso sul sito del campionato britannico.

Le violazioni sarebbero state commesse in diverse stagioni e riguarderebbero la mancata fornitura da parte del Manchester City di informazioni finanziarie per una rappresentazione veritiera e corretta della posizione del club, di tutti i dettagli riguardanti la remunerazione dell'allenatore e dei calciatori, la mancata conformazione ai regolamenti UEFA, inclusi quelli per le Licenze per Club e il Fair Play Finanziario, la non osservanza di regole sulla redditività e sostenibilità e l'assenza di cooperazione con la Premier League durante le indagini.

(premierleague.com)

