Piquè e il rapporto con Sergio Ramos: "Rovinato con l'arrivo di Mourinho al Real Madrid, con lui c'era troppa tensione"

Gerard Piquè, intervistato dal portale spagnolo, ha parlato del suo rapporto con Sergio Ramos, rovinato, secondo l'ex Barcellona, dall'avvento di Josè Mourinho sulla panchina del Real Madrid nel 2010: "Siamo stati amici quasi sempre, fino a quando Mourinho è arrivato al Real Madrid. Le nostre partite tra Real e Barcellona erano troppo tese. A quel tempo anche il rapporto in nazionale non era dei migliori". In quel periodo, infatti, lo Special One accese ancor di più la grande rivalità tra i giocatori del Real Madrid e quelli avversari del Barcellona.

