Pescara: Zeman è il nuovo allenatore (FOTO)

Zdeněk Zeman torna in panchina: l'ex allenatore, tra le altre anche della Roma, torna ad allenare il Pescara per la terza volta in carriera."La Delfino Pescara 1936 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a mister Zdeněk Zeman - l'annuncio della società -. Da parte di tutta la società, un caloroso bentornato e un grande in bocca al lupo per la sua nuova avventura in #BiancAzzurro". Nel pomeriggio, inoltre, Zeman ha diretto il primo allenamento e ha parlato in conferenza stampa.

(pescaracalcio.com)

