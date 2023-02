Panchina d'oro: il premio va a Pioli. Davanti a Nicola e Spalletti

''Sono emozionato, quando rivedo quanto fatto l'anno scorso le emozioni si sentono ancora''. Lo ha detto Stefano Pioli ricevendo la Panchina d'oro per la stagione 2021-22. ''Grazie ai colleghi che mi hanno votato - ha continuato il tecnico del Milan - Voglio condividere questo premio con tutte le persone speciali che lavorano con noi a Milanello, con il club, i dirigenti, lo staff che è il motore del mio lavoro. E grazie in particolare ai miei giocatori che continuo a considerare la parte determinante, so di allenare un gruppo davvero speciale''. Nella classifica della Panchina d'Oro, Pioli ha preceduto Davide Nicola (4 voti) e Luciano Spalletti (3 voti).