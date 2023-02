Mourinho non risponde alla cronista: "Serata non Special? Non capisco la domanda" (VIDEO)

Serata deludente quella di ieri sera contro il Salisburgo per Mourinho e la sua Roma, puniti da un gol di Capaldo negli ultimi minuti di gara. Il tecnico giallorosso è stato protagonista di un siparietto con una giornalista austriaca che al termine della gara ha provato a domandare con tono scherzoso: "Non proprio una serata Special, come mai?". Mourinho non risponde, così la giornalista chiede: "Non mi sente?", si avvicina e alla domanda ripetuta il tecnico portoghese rimane impassibile e poi chiude: "Non capisco la domanda".