Marsiglia, Under: "Col Psg sfida differente, come il derby Roma-Lazio" (VIDEO)

In vista del big match di Ligue 1 tra Marsiglia e Paris Saint-Germain l'emittente televisiva sportiva ha dedicato uno speciale all'OM, intervistando i giocatori, e l'allenatore Tudor, che in carriera hanno giocato anche in Italia. Spazio, dunque, anche all'ex esterno giallorosso Cengiz Under: "La sfida con il Psg per la città e per i tifosi è una partita differente, è un derby come Roma-Lazio". Parlando dell'atmosfera allo Stadio Velodrome il turco aggiunge: "Anche in Turchia è così la tifoseria, come qui al Marsiglia".

(sport.sky.it)

