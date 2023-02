Marcelo: "Mourinho mi ha trasformato in un giocatore aggressivo, i suoi discorsi sono i migliori"

ESPN - In un'intervista al canale sportivo Marcelo, che ha annunciato il ritorno in Brasile al Fluminense, ha ripercorso la sua carriera ed ha commentato anche gli allenatori avuti nella sua avventura al Real Madrid. "I discorsi migliori sono stati quelli di Mourinho, è un allenatore specializzato nell'entrare nella tua testa. Mi ha trasformato in un giocatore aggressivo, combattivo... Per la gestione del gruppo preferisco Zidane, tutti erano felici. Di Ancelotti mi piace il suo modo di essere tranquillo", ha detto il brasiliano.