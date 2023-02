Pietro Lo Monaco, ex ad del Catania che fu protagonista di un botta e risposta con Mourinho ai tempi in cui il portoghese sedeva sulla panchina dell'Inter, è tornato a parlare dell'allenatore oggi alla Roma: "Ho avuto sempre ragione, - le sue parole in un intervento radiofonico - lui è un’azienda e io ho detto che ha qualità di conduzione, ma come capacità di esprimere lavoro in campo, per me è un asino. Spalletti, vince 10-1".

(Radio Napoli Centrale)