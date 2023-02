Juventus Primavera: Moggi a bordocampo. Indaga la Procura federale

La Procura federale della Figc sta indagando sulla presenza dell'ex dg della Juventus Luciano Moggi, a bordo campo in occasione della partita della Juve Primavera in casa del Napoli, il 14 gennaio scorso. Moggi non può accedere nel recinto di gioco di nessuna partita della federcalcio, in quanto radiato dopo Calciopoli. Mercoledì è stato ascoltato Gianluca Pessotto, coordinatore degli staff tecnici bianconeri.