Inchiesta Prisma, non c'è solo la Juventus: la Procura di Torino ha inviato gli atti anche per altre sei squadre di Serie A

"C’è un’altra notizia che uscirà domani, che riguarda altre sei società di calcio a cui la Procura di Torino oggi ha inviato gli atti". Lo ha spiegato in diretta ai microfoni del sito specializzato nelle trattative, in onda su TV Play, il giornalista Marco Bardesono, riferendosi all'inchiesta Prisma, nella quale è stata finora coinvolta soltanto la Juventus. Le sei squadre dovrebbero essere Atalanta, Udinese, Bologna, Cagliari, Sassuolo e Sampdoria. "Tra stasera e domani, le Procure competenti riceveranno quindi gli atti e dovranno indagare sulla base degli atti dei magistrati di Torino. Per questi ultimi ci sono delle notizie di reato, ma non possono procedere e quindi demandano il compito alle procure competenti", ha aggiunto Bardesono.

