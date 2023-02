Il centro sportivo "G. Castello" intitolato a Francesco Valdiserri: il sindaco Gualtieri presente alla cerimonia (FOTO)

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è intervenuto alla cerimonia d'intitolazione dell'impianto sportivo comunale "Giovanni Castello" alla memoria di Francesco Valdiserri, ragazzo di 18 anni investito e ucciso lo scorso 21 ottobre sul marciapiede di via Cristoforo Colombo, all’altezza di via Giustiniano Imperatore, a pochi passi dal centro a lui dedicato. Oltre al sindaco Gualtieri, numerose persone hanno partecipato alla commemorazione, lasciando anche fiori e sciarpe in ricordo del ragazzo.