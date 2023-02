Giansanti (naz. italiana polo): "Giornata nera per me e la mia Roma, ma giovedì ci rifaremo"

"Giornata nera per me e la mia Roma, ma giovedì ci rifaremo", parola di Stefano Giansanti, capitano della Nazionale italiana di polo. Il giocatore azzurro del Kadermin Union dopo esser sceso da cavallo e aver commentato velocemente la sconfitta dei suoi contro il team Natuzzi, ha immediatamente chiesto aggiornamenti su Salisburgo-Roma. "È il passato che ritorna: lo scorso anno che dolore, fui costretto a rinunciare alla finale di Conference a Tirana perché avevo da giocare la mia finale durante il concorso di Piazza di Siena, oggi invece ero in campo mentre la Roma gioca a Salisburgo, non mi lamento eh, ma c'è qualcosa da rivedere sugli orari delle mie partite e quelle dei ragazzi di Mourinho!". Il commento dopo la sostituzione di Dybala: "Paulo è uscito, speriamo non sia nulla di grave, con lui è un'altra Roma, si sa...". Dopo i pali di Cristante e Belotti: "E ti pare?! Non saremmo la Roma se non prendessimo un paio di pali a partita..". A fine gara: "Lo sport è questo: sembra che tu stia per vincere e incredibilmente finisci per perdere. Oggi è capitato a me e poi alla mia Roma, giornata nera, ma giovedì ci rifaremo all'Olimpico e stavolta nulla mi impedirà di essere lì a tifare per questi ragazzi".