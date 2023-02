FOTO - Tirana: la Roma dona materiale sportivo a scuole e accademie

Tirana è una città che resterà per sempre nella storia della Roma. A distanza di 9 mesi della vittoria della Conference League il Club è tornato a dare il suo contributo concreto alla comunità della capitale albanese. Facendo seguito alle iniziative intraprese insieme al Feyenoord nei giorni precedenti la finale e rivolte a scuole medie e accademie sportive, la Roma ha proseguito nella propria attività di supporto a queste realtà mettendo all’asta delle maglie autografate dei protagonisti della notte del 25 maggio. Grazie ai proventi di queste aste, il Club ha donato un’ampia selezione di materiale sportivo, da palloni da calcio a reti per porte, passando per uniformi da basket, pallavolo, calcio, scarpe da ginnastica e set da tennis.

La consegna è avvenuta a Tirana nella giornata del 20 febbraio, alla presenza del sindaco della città, Erion Veliaj, dell’Ambasciatore d’Italia, Fabrizio Bucci e del sustainability & Community Relations Department Director del Club, Francesco Pastorella.

(asroma.com)