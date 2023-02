FOTO - Instituto, i tifosi celebrano Dybala: bandiera sugli spalti dedicata al giallorosso

Il passato non si dimentica: i tifosi dell'Instituto Atlético Central Córdoba, club in cui calcisticamente Paulo Dybala ha mosso i primi passi prima del trasferimento in Italia al Palermo, celebrano il 21 giallorosso. Sugli spalti dello stadio di casa è comparsa una bandiera dedicata a Dybala, raffigurato mentre bacia la Coppa del Mondo vinta in Qatar con l'Argentina.