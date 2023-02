Con 158 sì, 3 no e 3 astenuti l’Aula del Senato ha approvato l’emendamento del Governo che sopprime l’estensione da 3 a 5 anni dei contratti di licenza per i diritti tv in corso per gli eventi sportivi, compresi quelli del calcio. La proposta emendativa vedeva la prima firma del senatore di Forza Italia Claudio Lotito, riformulato nelle commissioni Affari Costituzionali e Bilancio del Senato.