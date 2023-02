Debiti verso le banche: Roma al 7° posto. Solo l'Inter tra le italiane ne ha di più

La UEFA ha pubblicato la nuova edizione del report “The European Club Footballing Landscape”, un documento sull’analisi comparativa delle licenze per club UEFA che fornisce uno studio puntuale e dettagliato di come il calcio europeo per club sta emergendo dalla pandemia, documentando il più recente panorama finanziario, di competizioni e di giocatori in tutta Europa. Tra gli indicatori analizzati dalla Federcalcio europeo nel report anche i debiti dei club verso le banche, con particolare riferimento ai 20 top club per ricavi in Europa tra il 2019 e il 2022. I debiti verso le banche a lungo termine – si legge nel documento – sono aumentati del 22% o di 1.251 milioni di euro durante il 2022, poiché alcuni dei maggiori club hanno avuto accesso a finanziamenti bancari per ristrutturare il proprio debito. [...]

Il principale aumento dei debiti verso le banche a lungo termine è stato generato dai club spagnoli, francesi, italiani e turchi. Guardando alla classifica dei debiti totali verso le banche nel 2022, si evidenziano i Paesi nei quali vanno in scena i maggiori campionati di calcio europei. Troviamo la Spagna davanti a tutti e l’Italia al terzo posto:

Spagna – 2,517 miliardi di euro

Inghilterra – 1,946 miliardi di euro

Italia – 1,968 miliardi di euro

Francia – 755 milioni di euro

Germania – 10 milioni di euro

[...] Passando ai singoli club, sette delle prime 20 società europee per ricavi non hanno fatto registrare debiti verso le banche alla fine del 2022. Tuttavia, tra i restanti 13 club la maggioranza (10 società) ha visto crescere il proprio debito verso le banche dall’inizio della pandemia. In termini di valore gli incrementi più significativi sono stati registrati da Real Madrid (+917 milioni di euro), Barcellona (+768 milioni di euro) e Tottenham Hotspur (+261 milioni di euro).

Questa la classifica dei club che hanno più debiti con le banche (e la variazione dal 2019), tra quelli con i maggiori ricavi in Europa:

Tottenham – 1,007 miliardi di euro (+267 milioni) Real Madrid – 967 milioni di euro (+773 milioni) Barcellona – 841 milioni di euro (+768 milioni) Manchester United – 751 milioni di euro (+141 milioni) Atletico Madrid – 536 milioni di euro (+169 milioni) Inter – 390 milioni di euro (+77 milioni) Roma – 271 milioni di euro (+45 milioni) Juventus – 223 milioni di euro (-250 milioni) Liverpool – 103 milioni di euro (+47 milioni) PSG – 90 milioni di euro (+90 milioni) Milan – 71 milioni di euro (-25 milioni) West Ham – 65 milioni di euro (+37 milioni) Siviglia – 48 milioni di euro (+41 milioni) Arsenal – 20 milioni di euro (-218 milioni) Ajax – 0 milioni di euro (+0 milioni) Bayern Monaco – 0 milioni di euro (+0 milioni) Borussia Dortmund – 0 milioni di euro (+0 milioni) Chelsea – 0 milioni di euro (+0 milioni) Lipsia – 0 milioni di euro (+0 milioni) Manchester City – 0 milioni di euro (-8 milioni)

(calcioefinanza.it)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE