De Siervo (ad Lega Serie A): "Penalizzazione Juventus? Spero venga riconsiderata"

L'amministratore delegato della Lega di Serie A, Luigi De Siervo, ha commentato così la penalizzazione inflitta alla Juventus per il caso plusvalenze: "Il mio disappunto è relativo al fatto che si sia voluti intervenire durante il campionato: questo può essere un elemento di alterazione. Per il resto, parliamo finora di ipotesi di reato e procedimenti aperti: l’auspicio è che questa sanzione per le plusvalenze possa esser riconsiderata perché asimmetrica sia a livello europeo, sia italiano".

(La Repubblica)