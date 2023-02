Danneggiata la targa nel parco dedicato all'ex presidente della Lazio Umberto Lenzini. Gualtieri: "Atti vandalici vergognosi"

Questa notte alcuni vandali hanno danneggiato la targa del parco Umberto Lenzini, ex presidente della Lazio scomparso 36 anni fa, realizzando un buco sulla parte bassa della lastra. La targa era stata scoperta mercoledì in zona Boccea-Val Cannuta, nel parco che si trova in via Vezio Crisafulli nel municipio XIII, dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il quale ha commentato su Twitter quanto accaduto: "Vergognosi i continui atti vandalici contro la targa che Roma ha doverosamente dedicato alla memoria di Umberto Lenzini. Verrà sempre ripristinata. Sporgeremo denuncia contro i responsabili, non la passeranno liscia", ha scritto il primo cittadino della capitale.

Vergognosi i continui atti vandalici contro la targa che #Roma ha doverosamente dedicato alla memoria di #UmbertoLenzini. Verrà sempre ripristinata. Sporgeremo denuncia contro i responsabili, non la passeranno liscia. pic.twitter.com/8OwSbLssyG — Roberto Gualtieri (@gualtierieurope) February 24, 2023