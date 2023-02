“Da Baffo” ti aspetta a cena per San Valentino: super menù a 40 euro e puoi vincere 3 ore in una SPA esclusiva per due!

San Valentino si avvicina e non sai dove portare a cena la tua dolce metà? Vieni "Da Baffo"! Lo storico ristorante si trova in Via dei Fulvi, 8 - METRO A Porta Furba.

Mauro e il suo staff hanno pensato davvero a tutto per regalarvi una serata indimenticabile, ideando un menù speciale: cinque antipasti, un primo, un secondo e un dolce a SOLI 40 EURO A PERSONA. Inoltre sono compresi anche acqua, vino e caffè. Cosa aspetti?

Antipasti

Tartare alla carbonara

Millefoglie di caponata di melanzane con pane carasau

Fazzolettino di pasta fillo con gorgonzola e miele

Carne disidrata di kobe ai frutti di bosco

Bruschettina

Primo

Caramella ripiena speck e mozzarella alla crema di tartufo o al ragù

Secondo

Tagliata con rucola e rosmarino o all’aceto balsamico

Dolce

Millefoglie con crema chantilly al frutto della passione

Bevande

Acqua, caffè e vino

Non è abbastanza? Il ristorante “Da Baffo” ha un’ulteriore sorpresa per coloro che saranno presenti il 14 febbraio: durante la serata infatti avverrà un’estrazione a premi e una coppia avrà la possibilità di vincere 3 ore in una SPA esclusiva! Data e ora saranno da stabilire nel corso dell’evento.

Vieni a festeggiare San Valentino “Da Baffo”, nell’unica sede a Via dei Fulvi, 8 - METRO A Porta Furba.

Prenota il tuo tavolo chiamando o con un messaggio WhatsApp al numero 329 626 1635.