Corvino: "Sono stato vicino alla Roma in passato"

CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - L'attuale direttore generale dell'area tecnica del Lecce, Pantaleo Corvino, ha rilasciato un'intervista al quotidiano parlando anche del passato e dei suoi sogni professionali: “Sì, lo scudetto. Per mantenere fede agli impegni presi dove mi sentivo bene, ho rifiutato di lavorare per squadre che avrebbero lottato per vincerlo. Sono stato vicino a lavorare per Roma e Juventus. Accadde dopo la quarta qualificazione in Champions League con la Fiorentina, ma non mi va di parlare del mio passato. Rinunciare al Lecce per la Champions? Ho lasciato due anni fa la Fiorentina e ho declinato altri inviti solo per il Lecce. Ribadisco quanto già detto in passato: questo sarà il mio ultimo volo”.