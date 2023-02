Conferenza stampa, alle 18 parla Tiago Pinto

Appuntamento alle 18 a Trigoria per il solito consuntivo di fine mercato di Tiago Pinto. Nel tardo pomeriggio, il General Manager della Roma incontrerà i giornalisti nella sala stampa del 'Fulvio Bernardini'. Con Zaniolo in Turchia per le ultime pratiche prima del trasferimento al Galatasaray, il calciomercato della Roma si è chiuso con gli ingressi di Solbakken e Llorente, a compensare le uscite di Shomurodov, Vina e appunto il numero 22.