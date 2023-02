Cies, i giovani del vivaio presenti in rosa hanno il 15° valore di mercato al mondo

Secondo le analisi del CIES, i giovani usciti dal vivaio giallorosso e ancora in possesso della Roma sono al quindicesimo posto al mondo (e primo in Italia) per valore di mercato, pari a 86 milioni di euro. Il valore complessivo sale a 189 (45esima posizione in questo caso) se si considerano anche gli ex giocatori del vivaio, per esempio Scamacca e Frattesi, quest'ultimo ancora obiettivo di mercato di Tiago Pinto.