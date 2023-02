Chelsea, Glen Johnson: "Mourinho sarebbe l'allenatore perfetto per vincere subito"

José Mourinho continua ad attirare l'attenzione su di sé non solo in Italia, ma soprattutto in Inghilterra. La testata londinese ha, infatti, riportato le parole dell'ex calciatore del Chelsea, Glen Johnson, secondo il quale lo Special One sarebbe l'allenatore perfetto per far tornare i Blues al successo.

Queste le sue dichiarazioni:

"Se sostituisse Potter, José Mourinho attirerebbe tutta l'attenzione dei giocatori e il Chelsea competerebbe per vincere il campionato entro tre anni. Ma Mourinho non aspetterebbe cinque anni, quindi dipende da quale sia il progetto del proprietario. Se vogliono il successo immediato, Mourinho è il profilo adatto, ma se vogliono competere per i prossimi dieci anni, allora Graham Potter è l'uomo giusto".

(football.london)

