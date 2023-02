Cassano: "Mourinho non è mai stato un grandissimo allenatore. A Roma sta facendo solo disastri"

BOBO TV - Ospite del canale Twitch di Christian Vieri, Antonio Cassano ha espresso la sua opinione sulla Roma in seguito all'eliminazione in Coppa Italia. L'ex calciatore giallorosso inoltre ha aspramente criticato l'operato di José Mourinho, definendolo "disastroso". Queste le sue dichiarazioni: "Mourinho non è mai stato un grandissimo allenatore, è sempre stato un grandissimo comunicatore, uno dei primi a comunicare bene ad essere furbo con la stampa, a gestirsi bene i giocatori forti, non quelli scarsi. Perché è facile essere amico dei giocatori forti. A Roma sta facendo disastri su disastri, ha fatto spendere dei soldi per prendere dei giocatori: Matic e Rui Patricio li ha fatti prendere lui non io. Tante volte ha fatto il furbetto. L’altro giorno ha fatto vomitare. Lui non sa allenare. Ha fatto schifo. Anche con la seconda squadra con la Cremonese devi vincere".

Su Karsdorp e Zaniolo.

"Ha fatto il disastro con Karsdorp, l’ha messo lui alla gogna facendolo disintegrare e insultare davanti a tutti. Adesso ha detto che rientra, chissà come mai. Ha fatto già questa m*****a. Questione Zaniolo. Lui cosa fa, è furbo: i c***i suoi, nel senso delle schifezze che fa in campo facendo giocare la squadra di m**a lui non lo dice. Perché non è che devi dire che meritava la Cremonese, devi dire i motivi. Da un anno e mezzo non fai giocare la squadra".