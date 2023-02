Capello: "Leao e Zaniolo mal consigliati. In questo momento hanno la testa ai contratti"

RAI RADIO1 - Intervenuto durante il programma Radio Anch'io Sport, l'ex allenatore della Roma, Fabio Capello, ha parlato del momento nel Milan di Rafael Leao, paragonandolo a quello di Nicolò Zaniolo, ex giocatore giallorosso da poco passato al Galatasaray:

Queste le sue parole:

"Leao è sempre un fenomeno, non è quello dello scorso anno ma non lo si può lasciare fuori: è un giocatore imprescindibile per il Milan. In questo momento, forse come Zaniolo, è mal consigliato perché i due hanno la testa da un’altra parte, ai contratti".