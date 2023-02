Candela: "Orgoglioso di essere romanista anche quando si perde. Lo Scudetto del 2001? Resterà per sempre"

RADIO ROMANISTA - L'ex terzino della Roma, Vincent Candela, è intervenuto durante il programma "Roma All News", rilasciando alcune dichiarazioni sul suo rapporto con la squadra giallorossa e con la capitale, ricordando anche lo Scudetto conquistato nel 2001.

Queste le sue parole:

"Ho cominciato con la Roma del '96-97 quando non c’erano grandi risultati e c'era anche qualche contestazione, ma ho sempre messo la faccia. Sono sempre stato come sono, naturale. Le parole se ne vanno, sono i fatti che restano. Sono molto orgoglioso di essere oggi romanista, di tifare questa squadra quando si perde e quando si vince. Certo se si vince uno Scudetto è sempre meglio perché festeggiamo tutti insieme. Quello che ho vissuto io resterà per sempre è una cosa che è difficile da definire. L’ho detto tante volte, mi avete sempre fatto sentire importante. Ormai sono di qui, ho vissuto più a Roma che in Francia".