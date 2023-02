“CALORED”, da 25 anni il top nel servizio di riscaldamento e condizionamento

L’inverno è arrivato e il freddo si fa sempre più pungente. In questi mesi è fondamentale avere a disposizione nelle proprie case i migliori impianti di riscaldamento, condizionamento e acqua calda, capaci di farvi risparmiare sulla bolletta, visti gli attuali rincari energetici, e con un occhio sempre attento al rispetto dell’ambiente.

Leader nel settore da ben 25 anni, “CALORED” fornisce assistenza ai suoi clienti su tutto il territorio capitolino e si occupa di riparazioni, installazioni e sostituzioni di caldaie, condizionatori e scaldabagni.

L’azienda si trova in Via Val di Non, 80/82, zona Conca d’Oro.

Qui potete trovare le migliori marche sul mercato, come Vaillant (eccellenza tedesca), Baxi (noto prodotto italiano) e Rinnai (il top della tecnologia giapponese).

I punti di forza per soddisfare tutte le richieste dei clienti sono tempestività di intervento entro le 24 ore, fornitura di ricambi originali di tutti i prodotti, servizio di assistenza e consulenza anche tramite WhatsApp al numero 338.3183307, grazie al quale "CALORED" riesce a risolvere telefonicamente buona parte delle problematiche.

Basterà inviare delle foto e cercheranno di aiutarvi gratuitamente, senza la necessità di un intervento tecnico.

Come ben noto a tutti, l’acqua di Roma è ricca di calcare. “CALORED” offre le migliori soluzioni per evitare danni agli impianti di produzione di acqua calda.

Grazie agli incentivi statali, potrete usufruire del relativo sconto in fattura sia per la sostituzione di caldaie che producono acqua calda e riscaldamento, sia per i condizionatori.

L'obiettivo primario di "CALORED" è soddisfare il cliente a 360°, offrendo professionalità, onestà e disponibilità.

I tecnici sono operativi dalle 8 alle 19 per qualsiasi emergenza e per fornirvi assistenza.

Contattate il numero 06.89.71.61.47. “CALORED” vi aspetta!