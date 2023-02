Brentford, Strakosha: "Ho scelto la Lazio e non la Roma, nonostante l'offerta giallorossa fosse migliore"

SPORT24.GR - Nel corso della lunga intervista rilasciata alla testata greca, l'attuale portiere del Brentford, Thomas Strakosha, ha svelato un retroscena di mercato sul suo trasferimento alla Lazio, ultima squadra in cui ha militato prima di trasferirsi in Premier League, rivelando come abbia preferito i biancocelesti alla Roma.

Queste le sue dichiarazioni:

"Oltre alla Lazio c'è stata anche l'offerta della Roma. Potevo scegliere dove andare. Ho avuto un incontro con l'allenatore dei portieri della Lazio, Adalberto Grizzoni, e ho deciso di andare lì, anche se l'offerta della Roma era migliore dal punto di vista economico. Grizzoni mi ha fatto capire che con lui al mio fianco sarei migliorato e arrivato dove volevo essere. Ecco perché non ho deciso in base a criteri finanziari, ma ho scelto il modo in cui sarei potuto diventare il portiere che sognavo di essere".

VAI ALL'INTERVISTA ORIGINALE