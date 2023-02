Bournemouth, Viña: "Premier miglior campionato del mondo. Disposto a restare se fosse possibile"

SKY SPORTS - Passato nella finestra invernale di calciomercato dalla Roma al Bournemouth in prestito con diritto di riscatto, Matias Viña ha rilasciato un'intervista all'emittente televisiva inglese per parlare della sua nuova avventura in Premier League. "Non ho ancora una macchina o una casa qui, quindi sono solo in un hotel - ha detto l'esterno -. I compagni mi hanno accolto molto bene. C'è un'atmosfera molto piacevole e una bella città. Sento di essermi adattato rapidamente al gruppo. L'allenatore mi mostrerà alcuni video in modo che io possa vedere un po' di più su come giochiamo e cosa vuole da me". "È vero, ovunque ho giocato, ho vinto", ha raccontato parlando del suo palmares.

"Secondo me, questo è il miglior campionato del mondo - ha aggiunto -. Luis (Suarez, ndr) mi ha detto che ovviamente devi adattarti, in termini di lingua e intensità del campionato ma che una volta che ti sei adattato, è il meglio che c'è, che è un campionato bellissimo e che mi divertirò molto". "Le partite sono molto equilibrate. Negli altri campionati in cui ho giocato, le squadre non sono così equilibrate - ha continuando parlando della Premier League - . La posizione delle squadre in classifica generalmente definisce il risultato della partita. Ma da quello che ho visto, la nostra squadra sembra molto buona, molto intensa. Mi ha sorpreso molto". "Fisicamente qui sono più forti - ha proseguito sulla differenza tra Premier e Serie A -. Anche in allenamento si avverte. In Italia le partite sono un po' più tattiche. Qui è molto più intenso".

"Cerco sempre di dare il massimo per me stesso e per i miei compagni. Cerco di aiutarli fisicamente, cerco di aiutare segnando, correndo, dando sempre la possibilità di un passaggio, lavorando sodo. Penso che questo caratterizzi tutti noi in Uruguay. Certo, ci sono alcuni giocatori che hanno più qualità di altri, ma a nessuno di noi manca l'intensità o l'etica del lavoro e penso che questo ci sia stato instillato da bambini. Quando avevo quattro o cinque anni e andavo a giocare a calcio, la prima domanda che mi facevano era se avessi vinto, non se mi fossi divertito in campo. Quindi, già, a quattro o cinque anni, inizi ad avere questa mentalità di vincere. Cerchi sempre di dare il massimo per assicurarti questo perché è ciò che conta", ha continuato.

"Ovviamente nei miei club precedenti stavo lottando per i trofei e questa è un'altra realtà. Ma vedo lo stesso obiettivo: vincere, continuare a fare punti, pensare partita dopo partita, cercare di aiutare la squadra a uscire dalla posizione in cui si trova e lottare fino alla fine - ha concluso -. Sono un giocatore che cerca solo di andare avanti giorno per giorno. Mi sono sentito davvero a mio agio nei giorni in cui sono stato qui e mi piace molto la città. Voglio solo provare ad aiutare il club a uscire da questa situazione. Se fosse possibile, ovviamente sarei aperto a restare".

