Barcellona: inchiesta su 1,4 milioni pagati ad ex vicepresidente degli arbitri

Un milione e quattrocento mila euro sarebbero stati pagati in due anni, tra 2016 e 2018, dal Barcellona a un alto dirigente degli arbitri spagnoli, e scatta l'inchiesta della magistratura. A quanto scrive on line Ser Catalunya, sezione catalana della radio Cadena Ser, la procura di Barcellona sta indagando su Dasnil 95 SL, società di proprietà di José María Enríquez Negreira, che e' stato vicepresidente del comitato tecnico degli arbitri dal 1994 al 2018, per corruzione tra privati.

L'inchiesta nasce da una verifica fiscale di 1,4 milioni pagati dal Barça alla societa' tra 2016 e 2018. Ex alti dirigenti del Barcellona e lo stesso Negreira sono stati gia' ascoltati dalla procura. Interpellato da Ser, l'ex presidente del Barcellona di quegli anni Josep Maria Bartomeu, in carica tra 2014 e 2020, ha assicurato che questi pagamenti risalgono a prima del 2003, e che non sono stati interrotti fino al 2018. Fonti vicine al management di Sandro Rosell confermano anche questa versione. Nessun commento invece dall'attuale presidente, Laporta.