DAZN - Una delle principali sorprese di questo campionato è proprio il trequartista dell'Empoli, Tommaso Baldanzi che non pare aver perso alcun grammo di umiltà, a sentire come ha risposto al paragone con Dybala, prossimo avversario all'Olimpico: "Se somiglio a Dybala? In una scala da uno a dieci, lui è un dieci e io non sono neanche nella scala".