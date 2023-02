As Roma: nuova partnership con A2A

Nuova partnership per la Roma che annuncia sul proprio sito l'accordo con 'A2A', nuovo "Official Partner del Club" già da questa seconda metà di stagione. Questa la nota della società giallorossa pubblicata sul sito ufficiale:

L'AS Roma è lieta di annunciare una nuova partnership con A2A, tramite la controllata A2A Energia, che diviene Official Partner del Club già a partire da questa stagione.

La collaborazione segna l'unione di due brand determinati nella ricerca dei risultati e nella volontà di soddisfare le esigenze delle persone che si affidano costantemente a loro, ponendo questa responsabilità al centro di ogni iniziativa.

Andrea Cavallini, Amministratore Delegato di A2A Energia, ha evidenziato la grande rilevanza dei principi che caratterizzano questa partnership: determinazione nell’offrire sempre il meglio, spirito di squadra e attenzione al futuro del pianeta e delle nuove generazioni. Valori su cui si lavorerà con passione e competenza e che contribuiranno al raggiungimento di traguardi sempre più ambiziosi.

Una sinergia di cui potranno giovare direttamente i tifosi giallorossi, grazie alla creazione di una pagina a loro dedicata dove, utilizzando il codice promozionale A2AROMA, potranno sottoscrivere offerte luce e gas a Mercato Libero con A2A Energia. Il codice dedicato permette di approfittare di sconti e promozioni sulla fornitura, oltre alla possibilità di partecipare a iniziative concorsuali per vincere premi come maglie autografate o biglietti per le partite della propria squadra del cuore.

Il marchio A2A Life Company è già visibile allo stadio, sulle piattaforme digitali del club e sulle comunicazioni rivolte al popolo giallorosso per fornire consigli tra le scelte per le forniture energetiche e le soluzioni per efficientare i consumi.

(asroma.com)

