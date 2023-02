As Roma: ancora file di tifosi per donare il sangue nel secondo giorno dell'iniziativa (FOTO)

L'iniziativa della Roma per San Valentino aveva riscosso talmente successo da spingere gli organizzatori ad un nuovo appuntamento che si è svolto questa mattina, sempre nel quartiere Garbatella, in Piazza Damiano Sauli. Anche questa mattina si sono visti tifosi in fila per donare il sangue.

I donatori avevano ricevuto in omaggio un biglietto per una delle prossime partite casalinghe della Roma, oltre alla colazione, a un berretto, a un gadget e a uno screening dermatologico dell'Istituto San Gallicano.