Andrade: "Mourinho sarà il ct del Portogallo quando lo vorrà. Pinto? Sta facendo quello che deve fare"

TMW - Jorge Andrade, ex calciatore portoghese della Juventus, ha rilasciato un'intervista alla testata online, nella quale si è soffermato sulla possibilità che José Mourinho diventi un giorno il commissario tecnico della nazionale lusitana, oltre che sull'operato di un altro suo connazionale, il general manager della Roma Tiago Pinto.

Queste le sue parole:

"Qui tutto si ferma quando si parla di Mourinho, è un idolo ed è l'allenatore portoghese più grande di sempre. Ha vinto la Conference, ha dato alla Roma un titolo, è un tecnico perfetto: sta facendo bene, sta portando la squadra in Champions. Non dimentico Rui Patricio, un altro idolo per noi. Tiago sta facendo quello che doveva fare: ha preso un grande allenatore e adesso speriamo che possano fare sempre di più".

Dispiaciuto che Mourinho abbia rifiutato la panchina del Portogallo?

"Quel posto è sempre lì per lui. Sa che quando avrà voglia potrà andarci, tutti i portoghesi lo aspettano, è il nostro idolo. Nel frattempo però è arrivato un ottimo tecnico come Roberto Martinez".

