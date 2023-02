Abodi: "Sono fiducioso che a Pietralata possa nascere il nuovo stadio della Roma"

NEW SOUND LEVEL - Intervenuto ai microfoni dell'emittente radiofonica per una breve intervista, il ministro per lo sport Andrea Abodi si è soffermato anche sul nuovo stadio della Roma e sulla possibilità che questo sorga nel quartiere di Pietralata.

Queste le sue parole:

Come vede la situazione di Pietralata per il nuovo stadio della Roma? E quella della Lazio, poiché per il Flaminio si è tirata indietro proprio qualche giorno fa?

“Per quanto riguarda Pietralata, leggo quello che ha dichiarato l’assessore Onorato, quindi sono fiducioso che possa nascere finalmente il nuovo stadio della Roma. Mi auguro che anche la Lazio abbia una possibilità in un’area che Roma Capitale valuterà positivamente e spero che il presidente Lotito faccia un passo avanti in questo senso. Il Flaminio ha comunque un destino sportivo”.