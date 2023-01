Zago: "Spero che la Roma possa vincere presto un altro scudetto. Ibanez è molto forte e migliorerà ancora"

RADIO ROMANISTA - Antonio Carlos Zago, ex difensore della Roma, ha parlato ai microfoni dell'emittente radiofoni a tinte giallorosse e si è soffermato sulla sua esperienza nella Capitale. Inoltre ha espresso tutta la sua stima nei confronti di Roger Ibanez. Queste le sue dichiarazioni.

Su Ibanez.

"Ibanez è molto forte tecnicamente e negli ultimi anni è migliorato tantissimo e lo farà ancora. Spero che possa far bene con la Roma, sa impostare le giocate e costruire. Forse non ha la cattiveria che avevo io, ma la può imparare. Lui è ancora giovane e in alcune partite gli manca un po’ di concentrazione: crede molto nella sua tecnica e va bene, ma deve essere anche concentrato. Conta saper recuperare dagli errori e lui lo ha fatto con carattere e personalità".

Sulla Roma del terzo scudetto.

"Con la Roma dello Scudetto abbiamo un gruppo e ogni tanto parliamo e ci sentiamo. Di persona mi vedo con Tommasi, Aldair, sono stato con Totti un paio di mesi fa. Ma anche Di Francesco e Candela. Sono un ex giocatore e tifosissimo della Roma. Spero che possa vincere presto lo Scudetto come tutti i tifosi e gli altri campioni del 2000-01".

Sull'ex compagno di spogliatoio Tommasi.

"Tommasi sindaco? Io me lo aspetto presidente della Repubblica (ride, ndr.). Era sempre lui a parlare con il presidente e gli allenatori. Pensavo facesse qualcosa nel calcio, ma anche in politica si sta distinguendo".