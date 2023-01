Zago: "Fiducia a Zaniolo, è tra i migliori in Italia. Smalling? Se la Roma vuole vincere deve trattenerlo"

CALCIOMERCATO.IT - Antonio Carlos Zago, ex difensore della Roma, ha rilasciato un'intervista in esclusiva al sito calcistico. Tra i vari temi trattati, il brasiliano si è soffermato sul possibile addio di Nicolò Zaniolo (non convocato per Spezia-Roma) e sul futuro di Chris Smalling. Inoltre è tornato a parlare della sua esperienza nella Capitale. Queste le sue dichiarazioni.

Su Zaniolo.

“E’ un giocatore importante, ancora giovane ed ha le caratteristiche per diventare un campione: bisogna dargli fiducia. Non so cosa è accaduto, ma ha caratteristiche che gli possono far fare la differenza. Per me resta tra i migliori in Italia”.

Su Smalling.

“Ha dimostrato di essere un grande difensore. La Roma deve confermarlo in rosa se vuole vincere. Deve mantenere una base importante, confermando calciatori come lui, Zaniolo e Ibanez”.

Su Ibanez.

“E’ forte e può ancora migliorare, considerato che è giovane. Deve acquisire esperienza, a volte fa qualche errore di troppo ma fa parte del gioco. Ora è un giocatore importante della Roma e spero che possa diventare un giocatore fortissimo e che aiuti la squadra a vincere in futuro”.

Sulla sua avventura a Roma.

“Sono stati anni bellissimi e importantissimi. Giochisti o risultatisti? Con Zeman eravamo forti offensivamente, con Capello più difensivi. Zeman magari sbagliava un poco, ma noi avevamo voglia di seguire quel che diceva per produrre in attacco e, forse, ci dimenticavamo per la foga della difesa. Sono stati due tecnici importanti per me”.