Vucinic: "Senza l'Inter avremmo vinto un paio di Scudetti. Totti un capitano vero" (VIDEO)

GOAL CAR - Mirko Vucinic, ex attaccante della Roma, è tornato a parlare della sua avventura nella Capitale durante il format 'Goal Car', in cui si chiacchera con il presentatore mentre si è in macchina e si gira per le strade della città. Queste alcune delle sue dichiarazioni: "Mi cercavano altre squadre, ma la Roma è una squadra importante. C'era un'Inter stratosferica, senza di loro almeno un paio di Scudetti li avremmo vinti. Totti? È un campione. Adriano? Nonostante qualche kilo in più era un giocatore incredibile. Mi ha impressionato ma è stato un rammarico. Aveva un tocco di palla fantastico. In quella Roma c'erano tanti grandi giocatori. Totti era un capitano vero in quello spogliatoio. Quando c'era da alzare la voce lo faceva, quando c'era da divertirsi lo faceva".