Alla nota emittente radiofonica spagnola ha parlato l'ex centrocampista della Roma, Gonzalo Villar, passato al Getafe in questa sessione di mercato dopo i primi mesi di stagione trascorsi alla Sampdoria. E Villar ha raccontato: "Mi trovavo in modo fenomenale alla Roma finché non è arrivata una persona che conosciamo tutti...". Il riferimento all'arrivo di Mourinho neanche troppo velato. E infine: "Spero di restare qui molti anni".

(Cope)