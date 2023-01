La gara contro il Napoli ha lasciato qualche srascico in casa Roma. Leonardo Spinazzola, infatti, ha accusato un problema al flessore della coscia. Questa mattina si è recato a Villa Stuart per gli esami del caso. Stesso discorso per Rick Karsdorp: l’olandese, come detto in conferenza stampa da Mourinho, sarebbe attualmente infortunato e si è sottoposto agli accertamenti del caso per fare chiarezza sul problema fisico.

