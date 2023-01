Vierchowod: "La Roma deve fare di più. Mourinho mi piace, ma fa un calcio che paga poco"

RADIO RADIO - Pietro Vierchowod, ex difensore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente radiofonica e si è soffermato anche sulla squadra giallorossa e sul rendimento attuale. Queste le sue parole: "La Roma deve fare di più, servono alcuni miglioramenti. Mourinho mi piace, ma questo calcio che fa la Roma paga poco, dovrebbe avere altre soluzioni e trovare i giocatori giusti. L’altra sera ha vinto, ma questa squadra deve dare di più per competere con le più grandi. Mi piacerebbe, perché mi è sempre piaciuta come squadra".