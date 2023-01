VIDEO - Un tifoso ringrazia Pellegrini nella tesi di laurea, il capitano risponde: "Mi fa tanto piacere"

L'amore descritto anche in una tesi di laurea: un tifoso giallorosso, Leonardo, consegue la laurea e tra i consueti ringraziamenti finali menziona la Roma, Totti, De Rossi e Lorenzo Pellegrini. "Sei la persona che più mi fa sentire bambino in assoluto e sei il nome che urlo nella mia mente quando in allenamento le mie punizioni vanno precisamente dove dovrebbero andare, un po' come le tue. Grazie per questa eterna fanciullezza capitano", uno stralcio della dedica al 7 romanista che, tramite un video, risponde a Leonardo: "Ciao Leonardo, ho letto il pezzo della tua tesi in cui parli della Roma, di me, di Daniele e di Francesco. Ci tenevo tanto a farti un grande in bocca al lupo e a dirti che mi fa tanto piacere. Un abbraccio, forza!".

Inutile dirvi cosa significhi per me tutto questo.

Inutile provarvi a descrivere l'emozione, la gioia e le sensazioni di questo momento.

Sono tornato un bambino: un grande e grosso bambino, con il cuore colmo di amore.

Grazie @OfficialASRoma, grazie capitano @LorePelle7