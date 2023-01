VIDEO - Roma-Genoa, nuovo coro della Curva Sud: "Giallorossa è unica, questa maglia è magica per me..."

Allo Stadio Olimpico ieri sera è andata in scena la gara contro il Genoa, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e vinta dalla Roma per 1-0 grazie ad uno splendido gol di Paulo Dybala, che consente ai giallorossi di accedere ai quarti della competizione. Durante la sfida la Curva Sud ha anche lanciato ed intonato un nuovo coro, che recita: "Giallorossa è unica, questa maglia è magica per me, eh eh..Tu lo sai la domenica ovunque giocherai ti seguirò, oh oh".