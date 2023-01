VIDEO - Mourinho: "Wijnaldum lavora bene. Nessun ritardo, ma è impossibile dire quando tornerà"

Un aggiornamento anche sulle condizioni di Gini Wijnaldum. Il centrocampista olandese prosegue il recupero dall'infortunio subìto in estate e José Mourinho, alla vigilia di Napoli-Roma, ne discute in conferenza stampa: "Il tempo aiuta sicuramente, anche se non si allena con la squadra nelle situazioni competitive. Inizia a fare piccole cose con la squadra, ogni 15 giorni deve fare le visite per capire la situazione. Il tempo passa, lui si avvicina. Non voglio dire quando, è impossibile dire quando. Magari tra una settimana o 10 giorni potrà stare con la squadra, due-tre settimane per giocare qualche minuto ma non lo so. Ma tutto va in una direzione positiva, non abbiamo avuto ritardi. Lavora molto bene".