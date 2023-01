VIDEO - Mourinho: "Smalling? Sono convinto che si possa trovare un accordo"

Da monitorare anche in casa Roma il futuro di Chris Smalling, in scadenza a giugno. In conferenza stampa ne ha parlato anche José Mourinho, interpellato sull'argomento. "Il punto è che sta giocando e lo sta facendo molto molto bene, dimostrando di essere concentrato sulla Roma. È conosciuto da tutti, è una situazione aperta. Non ho mai parlato con lui del contratto, è una situazione personale che deve risolvere con il club, ma la mia convinzione personale è che voglia rimanere. Posso dire perché lo so: la società capisce la sua importanza, la sua professionalità e il suo rendimento soprattutto nelle ultime due stagioni in cui non ha avuto problemi e ha sempre giocato - le dichiarazioni del portoghese alla vigilia di Napoli-Roma - La mia convinzione è che si possa trovare un accordo. Penso sia più di qua che di là. Tutti e due devono arrivare ad un accordo: la Roma ha bisogno di Chris e per lui non vedo altro posto dove possa essere più felice per la sua sicurezza professionale e il suo status. Penso arriveranno ad una conclusione buona".