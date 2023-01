VIDEO - Mourinho: "Karsdorp? Dipende da lui"

Alla vigilia di Napoli-Roma, 20a giornata in scena domani sera, José Mourinho in conferenza stampa ha affrontato anche il tema Rick Karsdorp, dopo quanto successo nel post di Sassuolo-Roma, partita disputata a novembre. "Sarà fuori fino a quando lui vorrà stare fuori, serve poco per stare dentro. Ora è infortunato, ha un piccolo problema ma si è sempre allenato con noi dal ritiro in Algarve - le dichiarazioni del portoghese -. Qualcuno in questo processo è stato bugiardo ed ha lasciato intendere un'immagine negativa di un allenatore e di un club e non la meritavamo, stiamo parlando di bugie. Dipende solo da lui".