Verona, rottura del crociato per Henry: out contro la Roma

Brutte notizie per l'Hellas Verona. Thomas Henry, infatti, ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Sarà certamente out per la sfida contro la Roma del 19 febbraio. Il comunicato ufficiale: “Hellas Verona FC comunica che gli esami strumentali a cui il calciatore Thomas Henry è stato sottoposto in data odierna a Lione, dal Professor Sonnery-Cottet, hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’intervento di ricostruzione legamentosa, che sarà eseguito a Lione dal Professor Cottet, è previsto per la mattinata di mercoledì 25 gennaio”.

(hellasverona.it)