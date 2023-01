Urso (Min. Imprese): "Il 10 gennaio incontro con i vertici di DAZN, serve chiarezza"

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha deciso di convocare i vertici di DAZN in seguito ai disservizi registratisi nella serata di ieri durante le partite di Serie A. All'incontro, che andrà in scena il 10 gennaio, saranno presenti anche il ministro dello Sport Andrea Abodi ed i vertici della Lega Serie A. Queste le dichiarazioni di Urso: "A tutela dei consumatori ho convocato per il 10 gennaio al ministero i vertici della società DAZN. Il perpetuarsi del disservizio impone di fare chiarezza sulle azioni che la società intende prendere, investimenti in rete e tecnologia, al fine di rispondere alle esigenze degli utenti".

(ANSA)