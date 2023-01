Ufficiale: Völler nuovo direttore della nazionale tedesca a partire dal 1° febbario (COMUNICATO e FOTO)

Nuova avventura per Rudi Völler. L'ex attaccante della Roma lascerà il Bayer Leverkusen e diventerà il nuovo direttore della Germania. Il sessantaduenne ricoprirà ufficialmente questa carica a partire dal 1° febbraio. Questo il comunicato apparso sul sito ufficiale della federcalcio tedesca: "Rudi Völler sarà il nuovo direttore della nazionale maggiore maschile a partire dal 1° febbraio. Con la scelta di Völler, la Federcalcio tedesca segue una raccomandazione della task force convocata dal presidente della DFB Bernd Neuendorf e dal vicepresidente della DFB Hans-Joachim Watzke. Per Völler si tratta di un ritorno nella Federcalcio tedesca, infatti ha giocato 90 partite con la Germania dal 1982 al 1994 ed è diventato campione del mondo nel 1990. Dal 2000 al 2004 è stato il ct della nazionale e ha raggiunto la finale dei Mondiali con la sua squadra nel 2002".

Queste le parole di Völler: "Dopo molti anni fantastici al Bayer 04 Leverkusen, ritorno nel luogo in cui ho vissuto momenti meravigliosi. Per questo motivo affronto il mio nuovo incarico con la Nazionale con gratitudine, passione e grande motivazione. Prima di tutto, dobbiamo gettare le basi per un Campionato Europeo di successo in casa nel 2024, con il sostegno di tutta la Germania. Abbiamo i giocatori per farlo".

(dfb.de)

VAI ALLA NOTA UFFICIALE