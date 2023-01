Udinese, il club smentisce le voci sulla cessione: "Notizie prive di fondamento"

Arriva anche il comunicato ufficiale dell'Udinese a smentire le indiscrezioni circolate in mattinata dalla rassegna stampa odierna in merito ad una cessione del club da parte della proprietà Pozzo ad un fondo di investimento americano. "In relazione all’articolo pubblicato stamane da Tuttosport, Udinese Calcio smentisce categoricamente quanto riportato e si sorprende che simili notizie, totalmente prive di fondamento, vengano pubblicate", la nota della società

